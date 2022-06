De Colau i Ayuso a Guardiola i Mourinho: canvi de petó al Primavera Sound

Mural del Primavera Sound amb Colau i Ayuso fent-se un petó Foto: Europa Press

L'organització del Festivalcontinua amb ganes d'unir Barcelona i Madrid i ha penjat aquest dijous una lona amb un dibuix d'un petó entre. Malgrat que ara un entrena al Manchester City i l'altra a la Roma, ambdós van coincidir entre el 2010 i el 2012 com a entrenadors del Barça i del Reial Madrid, en una època gloriosa pel conjunt blaugrana.La imatge és autoria del festival i forma part d'unamés extensa que busca ser "viral i icònica i simbolitzar l'agermanament de les dues ciutats a través del Primavera", per a la qual s'escolliran personalitats del món de la política, de l'esport i de les arts. Aquesta lona substitueix la de la setmana passada, en què es besaven l'alcaldessa de Barcelona, ​​, i la presidenta de la Comunitat de Madrid,Està situada a la mateixa ubicació que l'anterior, a l'accés als dos escenaris estrella del festival i al costat d'una altra lona amb el missatge "".Aquesta imatge recorda el famós grafiti del petó entre els líders comunistesal, i inclou el missatge que també es llegeix en aquesta obra original: 'Déu meu, ajuda'm a sobreviure a aquest amor mortal'.Aquesta edició està marcada per la polèmica generada arran de l'anunci que el 2023 el festival tindrà doble seu: de l'1 al 3 de juny al Parc delde Barcelona i del 8 al 10 de juny a la(Madrid).

