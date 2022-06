Dos policies locals, condemnats per fer-se passar per lladres per fer una broma

Canvi de versió en el judici

Un jutjat de Granollers ha(Vallès Oriental) a un any i tres mesos de presó per, fent-se passar per lladres i simular que l'apuntaven amb una arma i al que hauran d'indemnitzar. A conseqüència d'això el vigilant ha estat més d'un any i mig en tractament psicològic per estrès posttraumàtic greu i ha hagut de deixar la feina per incapacitat permanent absoluta. Aquella nit el vigilant es pensava que el volien matar.Segons la sentència, a la que ha tingut accés SER Catalunya, els acusats J.M.A.R i J.D.B, agents interins de la policia local d'aquest municipi del Baix Montseny laes van disfressar de lladres "per acoquinar i causar temor" a la víctima, un home contractat com a vigilant privat de la urbanització Can Miret de Sant Antoni de Vilamajor, on s'havien produït una sèrie de robatoris a cases els darrers mesos. Actualment, un dels condemnats és policia local de Carcaixent, a València. L’altre ha deixat la professió i s’ha mudat a Sevilla.Va ser unaque se'ls en va anar de les mans. Primer van trucar al vigilant per saber si treballava. Després es van vestir amb roba fosca ia un buff negre a la cara i van perseguir a tota velocitat la víctima, amb el cotxe particular d'un dels policies. En dues ocasions el van apuntar amb la porra extensible d'un dels agents, simulant que era una arma. El vigilant va demanar ajuda a casa d'un mosso d'Esquadra que no va localitzar i, tot seguit, a casa d'un policia municipal de Montcada i Reixac. "Quan vaig obrir la porta, pràcticament no podia respirar. Només repetia: ", em volen matar", va recordar al judici.Des d'aquesta casa va trucar a la policia local de Sant Antoni de Vilamajor i poc es podia pensar que els agents que l'havien d'ajudar s'estaven traient la disfressa de lladre, però es van oblidar de treure's elde la cara. Els acusats van admetre que havien estat ells els qui havien perseguit el vigilant, diu la sentència.Durant el judici, celebrat aquest mes de maig, els acusats van canviar de versió. Van intentar fer creure al tribunal que no pretenien atemorir a la víctima, sinó que volien "fers" vestits de paisà "per passar inadvertits". El magistrat Daniel Almeria, del penal 2 de Granollers, no els va creure: "no són fiables ni versemblants", escriu, perquè "resulta incongruent que circulessin en el seu vehicle particular amb dos buffs tapant-los íntegrament el cap"."Al meu entendre, els fets no són només una "broma" execrable sota tots els punts de vista (professional, moral, etc.) amb efectes devastadors en la víctima, sinó que a més constitueixen un delicte d'amenaces", conclou el magistrat en la sentència. El text afegeix: “els autors eren policies en aquell moment amb el retret addicional que això, sens dubte, ha de comportar".A més de la pena de presó, el tribunal condemna els policies a pagar 48.281 euros a la víctima per les lesions psíquiques que va patir, que l'ha dut, fins i tot, a intentar suïcidar-se i al judici, va haver de declarar acompanyat de dues psicòlogues. "El seu relat és absolutament fiable i esfereïdor, com en poques ocasions ha pogut presenciar aquest magistrat", destaca la sentència.

