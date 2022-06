El Congrés elimina el vot pregat per als residents a l'estranger

Pas important per facilitar el vot als catalans residents a l'exterior. El Congrés ha acordatque des de 2011 s'exigia als electors que viuen a l'estranger. Era una demanda de feia molts anys de molts catalans -i ciutadans de l'Estat- que es trobaven amb moltes traves burocràtiques per poder exercir el seu dret a vot. Diversos testimonis ho van denunciar en aquest article de NacióDigital . La reforma, impulsada pel, permetrà descarregar les butlletes electorals i habilitarà més centres de votació per votar en urna, i donarà més temps de votació i per al recompte. Totes aquestes mesures serviran per facilitar la participació dels votants a l'exterior iEl 2011, després de diverses denúncies d'irregularitats, especialment en eleccions gallegues, els principals partits -- van pactar un sistema que obliga els inscrits al(CERA) a demanar el vot amb antelació per poder exercir el seu dret. El sistema va acabar amb les sospites de frau, però també va provocar una caiguda important de la participació electoral des de l'estranger. Amb el pas dels anys, els mateixos impulsors d'aquella mesura van demanar fer marxa enrere. Testimonis consultats per aquest diari denunciavenen tot el procediment. Amb la decisió adoptada aquest dijous, es vol facilitar que els ciutadans a l'estranger puguin votar.La setmana passada, lava aprovar per àmplia majoria una reforma que acaba amb aquest requisit i introdueix modificacions per facilitar que els electors de l'exterior puguin votar en una urna a les ambaixades i consultats, a més de fer-ho per correu, i per assegurar que les butlletes arribin a temps a l'Fins ara, ciutadans residents a l'estranger no tenien cap garantia sobre si el seu vot s'havia comptat amb la resta. La reforma ve d'una proposició de llei presentada el febrer de 2021 per PSOE i Podem i que ha estat congelada fins al passat mes d'abril. Després del tràmit d'esmenes, en què PP i grups de l'oposició han pogut modificar el text, aquesta tarda ha tirat endavant.En aqueta reforma s'han deixat de banda qüestions que s'abordaran en una subcomissió per treballar una modificació més àmplia de la llei orgànica de règim electoral general (LOREG), com ara la rebaixa de l'edat de vot als 16 anys o la revisió de la proporcionalitat del sistema electoral. La proposta ha tirat endavant amb els vots de, i l'abstenció delPer facilitar el vot s'ampliaran els centre de votació en urna i els horaris i dies de votació. S'ha descartat el vot telemàtic o vot delegat -defensat pels independentistes catalans- per manca de garanties. També es protegirà l'enviament dels vots emesos des de l'estranger establint que es facin arribar a l'Estat per. Per això, s'amplia dos dies el termini de l'escrutini perquè les butlletes arribin a temps.

