Ingressat a l'UCI un nen d'11 anys després de caure des d'una claraboia d'un edifici a Salt

Un nen d'11 anys es troba ingressat a l'de l'hospitaldesprés de caure al buit des d'unad'un bloc d'edificis a(Gironès). L'accident va tenir lloc aquest dimecres pels voltants de les nou del vespre.La criatura va anar a parar la part del garatge del bloc. Arran de la caiguda, es va fer mal al cap i a l'esquena. Els efectius del(SEM) el van traslladar fins a l'hospital, on està ingressat a l'UCI amb pronòstic reservat. El seu estat no és greu. Els fets van tenir lloc ahir cap a les nou del vespre en un bloc de pisos del carrerEl nen, que té 11 anys, hauria anat fins on hi ha laper recuperar unaque li havia caigut. Va ser aleshores quan elva cedir i el nen es va precipitar des d'una altura d'uns 6 metres. Segons informen fonts del centre hospitalari, l'infant està ingressat a l'UCI amb pronòstic reservat. El seu estat no és greu.La criatura va anar a parar a la zona del garatge del bloc. Es va fer mal a la part del cap i a l'esquena. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçari efectius del. Els sanitaris van fer una primera atenció al nen allà mateix, i posteriorment el van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

