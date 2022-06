Samantha Hudson, Marc Giró, Juana Dolores i David Fernàndez, a la UPEC 2022

Ja tenim el programa i el cartell de les jornades d'enguany. Aquesta edició estarà vertebrada per la reflexió sobre pensament utòpic, la opció d'obrir nous horitzons en aquest 'No future' neoliberal.

Trobada dels partits d'esquerres

Recuperant figures de les esquerres

Davant la perspectiva neoliberal que planteja que no hi ha futur, o que el futur no pot ser millor que el present, la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) dedica la seva XVIII edició a la recerca de futurs més igualitaris. Amb el lema “Sota el present hi ha sempre el futur”, la UPEC abordarà les utopies possibles en àmbits com la política, l'economia o la crisi ecològica, entre ell, a la Sala Brigades Internacionals de laEl manifest de l'edició d'enguany assenyala que “la utopia no és nostàlgia d’un passat per recuperar, sinó la constància d’un món nou que cal construir. Un nou món que ja està en marxa, que ja l’estem fent, però que no està en el passat". El text assenyala que la pandèmia ha obert la porta a qüestionar la manera com vivim i “posar en valor tot allò que és essencial per la vida”, que va ser el tema de les jornades del 2021.En el manifest, elaborat a partir d'una proposta de articulista de NacióDigital , la junta de la UPEC recorda que “tota llibertat que s’ha aconseguit ha estat considerada abans com una utopia, en el sentit negatiu de la paraula, per qui no volia que fos possible o qui pensava que no s’aconseguiria”, i convida a “conèixer, pensar, analitzar i debatre les utopies del present perquè seran les que ens obrin el camí a les llibertats i els drets del futur”.La conferència inaugural d'enguany, anirà a càrrec de l'artista i activista, que explorarà com es resisteix als embats conservadors i com es construeixen futurs en els marges del nostre present, mentre que, periodista i activista social, serà l'encarregat de la conferència de cloenda, amb el títol “Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia”.El dimecres 29,, cap de l'oficina del pla pilit de la Renda Bàsica a Catalunya, Ferran Elías, economista a l'Espai08, i, especialista en l'estudi de la desigualtat i la pobresa, plantejaran utopies possibles en l'àmbit econòmic. Més tard, l'enginyera química Alicia Valero, el bioinformàtic i diputat de Més Madrid, iz, comissionat d'Agenda 2030 a l'Ajuntament de Barcelona, debatran sota el títol “Utopia i distopia davant la crisi ecològica”. El dijous 30, s'abordaran les utopies des de l'àmbit de la política, amb, autora de Utopía no es una isla,, mediadora cultural i especialista en participació, i Sara Suárez, investigadora a la UOC.Totes les sessions de les jornades es podran seguir en streaming al canal de la UPEC El divendres 1 de juliol a les 9:30, tindrà lloc el tradicional debat entre les forces d'esquerres a Catalunya. En aquesta ocasió es comptarà amb, president d'ERC,, primer secretari del PSC,, presidenta del grup d'En Comú Podem al Parlament, i, del secretariat nacional de la CUP.A banda del tema central d'aquesta edició, també s'abordaran diversos temes d'actualitat, com la salut mental, els impactes de la guerra d', la, en una conversa amb, i també destaca la presència del periodista, que farà una sessió al voltant del seu llibre Pijos. Guia pràctica.Enguany la UPEC repartirà dues publicacions a les assistents dins la col·lecció que busca recuperar figures històriques de les esquerres a Catalunya. D'una banda, postposat per la pandèmia, es publica un llibre sobre, anarquista, lliurepensadora i pionera del feminisme anarcosindicalista. Per altra, es distribuirà una publicació sobre, política republicana i militant del PSUC, supervivent al camp de concentració de Ravensbrück.

