Detinguts 9 membres de la banda juvenil criminal de Salou: estaven a punt de cometre un assassinat

La banda dels Trinitarios operava a Salou Foto: Europa Press

Estaven a punt de cometre un crim, però el macrooperatiu policial ho ha impedit. Nou persones han resultat detingudes en el marc de l'operacióde lacontra la banda juvenila Salou que va començar dimecres i ha acabat aquest dijous. Tres de les persones arrestades són menors d'edat, i que entre els altres sis hi ha el líder de la banda.A més, la Guàrdia Civil indica que els detinguts planejaven eliminar un membre, d'una altra banda, per una venjança relacionat amb el tràfic de drogues. Els Trinitaris de Salou, que la policia defineix com adedicada a gran varietat de delictes, tenien vincles, a més, amb un grup similar establert a Guadalajara, a Castella La Manxa.Entre les activitats il·legals que s'atribueixen al grup hi ha el, els r, lesi les usurpacions d'identitat, així com delictes contra el patrimoni. També se li atribueixen delictes a Guadalajara, concretament eld'un membre d'una banda rival en el marc d'un assumpte de tràfic de drogues.Els detinguts, afirma la Guàrdia Civil, van colpejar i apunyalar diverses vegades la víctima per introduir-lo en contra de la seva voluntat al maleter d'un vehicle. En el marc de l'operació s'han fet diversosque han permès comissar diverses armes de foc, matxets de grans dimensions, objectes simbòlics relacionats amb els Trinitaris i diners en metàl·lic, entre d'altres.La investigacióquan la Guàrdia Civil de Tarragona va detectar un increment d'activitats delictives protagonitzades per joves que aviat van ser relacionats amb els Trinitaris i amb el tràfic de drogues. Els responsables de l'operació donen per desarticulat l'anomenat capítol de Salou dels Trinitaris, per bé que subratllen que la investigació continua oberta i que no es descarten noves detencions.

