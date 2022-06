La segona equipació del Barça per la pròxima temporada, filtrada

Fa menys d'una setmana que el Barça va fer pública la primera equipació per la. Aquest dijous, el portal especialitzat en filtrar samarretes,, ha revelat la que podria ser laEl disseny seria tot detambé en homenatge de la. En aquest cas, però, seria en honor al color de les medalles dels campions. A més a més, a les mànigues hi afegirien un detall:. I, com es pot apreciar a la imatge, la part superior de la samarreta -a la zona del coll i els braços- hi hauria unen un daurat de color més fosc.Elstambé seguirien el mateix estil que la samarreta i les, en canvi, anirien més en l'estil del detall de les mànigues, amb les anelles olímpiques.

