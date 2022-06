Un tribunal prorús condemna a mort dos britànics i un marroquí per haver col·laborat amb Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Elde l'autoproclamada república de-prorussa- ha condemnat aquest dijous a pena de mort dos ciutadans britànics i un marroquí acusats de participar en la guerra d'Ucraïna a favor del bàndol del país presidit per Volodímir Zelenski. El tribunal prorús de Donetsk va iniciar dilluns el judici a, capturats per les tropes russes en el marc de la guerra i que van reconèixer dimecres part dels delictes que se'ls atribuïen.Ara, una vegada analitzada "la totalitat de les proves", el Suprem ha provat la culpabilitat dels acusats i ha determinat que hauran de ser "", segons recull l'agència russa de notícies TASS. La Justícia de Donetsk imputa a Piner, Aslin i Brahim la comissió de delictes de forma grupal entre els quals hi ha la presa forçosa del poder, alhora que els acusa d'actuar com aen el conflicte bèl·lic a Ucraïna.Poc després de l'inici de la guerra, Zelenski va impulsar lad'Ucraïna, un destacament mitjançant el qualbuscava engrossir les seves files amb voluntaris internacionals. Segons les autoritats russes, gairebé 7.000 estrangers procedents de més de 60 països s'han unit a les forces ucraïneses per participar en el conflicte des del començament a finals de febrer, ja fa més de cent dies. Rússia diu que poc més de mil d'aquests "mercenaris estrangers" van ser capturats, mentre que prop d'uns 400 van estar atrapats durant el setge a la planta siderúrgica d', a Mariúpol.​​​​​

