Una plataforma denunciarà el Primavera Sound pel soroll que provoca

"No podem aguantar més el soroll". La plataformadenunciarà el festivalpelque causa als veïns de la zona al voltant de la instal·lació del certamen., portaveu de la plataforma, ha explicat al programaque els veïns no suporten més el soroll que prové del Primavera. "Esperem resignats tres nits més de les que no podrem descansar adequadament", ha assegurat.Navarro també lamenta els "episodis de brutícia" i el moviment de milers de persones durant les hores de nit i matinada dels concerts al voltant de la zona del Fòrum. Aquest any, pel, el certamen també s'ha desplegat a altres punts de la ciutat, provocant molèsties a veïns a tot Barcelona. "Estem decebuts amb l’ajuntament", ha explicat.D’altra banda, la plataforma espera que el certamenel 2023 "a Madrid o allà on vulgui". Segons Navarro, pel que fa a molèsties derivades del soroll. De fet, assegura que diversos tècnics de so han expressat que la ubicació actual és "el pitjor escenari per un esdeveniment d’aquestes característiques".

