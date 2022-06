Agbar consolida la junta general de grups d'interès

Innovació i medi ambient

Compromís amb l'acció social

L'àmbit de la governança

va celebrar aquest dimecres la seva, una nova edició de la trobada participativa que promou la companyia amb l’objectiu deamb els grups d’interès –no només amb els accionistes- i consolidar el procés d'per adoptar, conjuntament, compromisos de futur.La junta general de grups d’interès, que es podia seguir en obert per streaming , es va desenvolupar en tres eixos seguint els criteris ESG –i de-, uns indicadors que estan guanyant rellevància per a les administracions, les empreses i altres institucions per establir quan una estratègia és sostenible.En aquest context,, president d’Agbar, va mostrar la satisfacció per consolidar “unde rendició de compte”. “Ens permet consolidar les aliances amb tots els nostres stakeholders i generar confiança mútua per continuar treballant, des de la corresponsabilitat, per millorar la qualitat de vida de les persones”, va afegir.El primer bloc de l’esdeveniment, es va dedicar al compromís amb el medi ambient i va comptar amb la participació, meteoròleg i divulgador científic. En aquest bloc, es va posar de que el 2050 més del 40% de la població mundial viurà en àrees d’estrès hídric greu, per la qual cosa la innovació és fonamental per gestionar uns recursos cada cop més escassos.Un exemple de com es pot millorar la resposta davant del canvi climàtic des de la gestió de l’aigua és el projecte Biotop de Sabadell, i així ho va compartir l'alcaldessa, que va assenyalar com l’impuls del projecte ha constituït un canvi de paradigma en el cicle de l’aigua, junt amb, president d’Aigües de Sabadell.En l’acte, Agbar va destacar la transformació de les plantes depuradores en ecofactories, plantes generadores de recursos que són referents en economia circular per la reutilització de l’aigua, la valorització de residus i l’autoabastament energètic, així com pel seu impacte positiu global a l’entorn.També es va abordar el compromís amb l’acció social de la companyia, i es va destacar en primer lloc l’impuls a l’ocupació de qualitat. En aquest sentit,, CEO d’Agbar, i, president d’UGT Catalunya, van mantenir un diàleg sobre l’impuls dels green jobs i van destacat la importància de l’FP dual per millorar l’ocupabilitat. Aquests graus de formació professional dual de l’aigua s’imparteixen en centres de Granollers, Tarragona, Barcelona, Cornellà i Tàrrega.D’altra banda, es va compartir com el grup Agbar continua trencant barreres també en l’àmbit de l’atenció al client amb el programa “Amb tu” , que està centrat a garantir que tots els clients, sense excepció, puguin accedir als serveis, sobretot en el cas de les persones en situació de vulnerabilitat, identificant les barreres digitals, de comprensió, d’accessibilitat o econòmiques., director d’Acció Social d’Agbar, va destacar la col·laboració amb Creu Roja per detectar i ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, per “no deixar ningú enrere”. Així mateix, es van compartir els avenços del projecte ONA, per facilitar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat.En l’últim bloc de la junta es va aprofundir en el compromís del grup amb la governança i, en concret, es va destacar l’exemple del Pacte Social d’Agbar, la proposta per a una reconstrucció verda i inclusiva després de la Covid-19, territori per territori, amb la col·laboració de les administracions i les entitats locals.Així mateix,, periodista, professor de Comunicació i membre del Consell d’Agbar, va explicar de quina manera l'organisme permet avançar en un bon model de governança, clau per generar confiança i anticipar-se als riscos.

