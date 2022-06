El BCE anuncia una pujada dels tipus d'interès fins al 0,25% al juliol

Fi del programa de compra de deute

El(BCE) ha anunciat la primera pujada de tipus des de mitjans de 2016, empès per una taxa d'inflació rècord a l'eurozona arran de la. En un comunicat publicat aquest dijous, l'organisme monetari ha detallat que apujarà els tipus d'interès fins al 0,25% al juliol i es planteja un nou increment al setembre, depenent de les perspectives d'inflació a mitjà termini.Més enllà del setembre, elanticipa que els tipus d'interès creixeran de forma "gradual però sostinguda" per situar la inflació vora el 2%. Per altra banda, el BCE també aturat de forma definitiva el programa de compra de deute iniciat l'any 2015, en línia amb el que havia anat avisant la presidenta de la institució,La pujada dels tipus d'interès, doncs, s'acabarà donant més aviat del que estava previst. En les darreres reunions deldel BCE, la institució havia apuntat a una primera revisió dels tipus al setembre, tot i també havia avisat que el calendari dels ajustos podria variar en funció de l'evolució de les perspectives econòmiques a mitjà i llarg termini.Segons ha detallat Lagarde en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern, les projeccions del BCE indiquen que la inflació "continuarà sent excessivament elevada durat un temps" i confia que la decisió adoptada aquest dijous contribuirà a la reducció de la inflació. Segons les dades provisionals publicades aquesta setmana per l', la pujada de preus a l'eurozona durant el mes de maig es va situar en el 8,1%, el que va suposar un nou rècord històric. En paral·lel, el BCE estima que la inflació per al 2022 se situarà en una mitjana del 6,8% i del 3,5% el 2023.Malgrat l'increment anunciat pel juliol, elsper a les principals operacions de finançament es mantindran en el 0% al juny. De la mateixa manera, els tipus per als préstecs immediats i els tipus per dipositar diners al banc central es mantindran en el 0,25% i en el -0,5%, respectivament.A banda dels canvis en els tipus d'interès, al BCE també ha posat punt final de forma definitiva al programa de, una decisió que ja s'havia avançat en les anteriors reunions del consell de govern. A partir del 30 de juny, l'organisme monetari abandonarà aquesta estratègia sorgida l'any 2015 i que tenia com a objectiu evitar la deflació en un context econòmic marcat pels baixos tipus d'interès.Malgrat tot, el BCE ha recordat que la seva intenció és la de continuar reinvertint elsobtinguts a través d'aquest programa "tant de temps com sigui necessari" perquè els mercats puguin gaudir d'unes condicions de liquiditat favorables. Pel que fa al programa de compres d'emergència derivat de la pandèmia (PEPP), la institució remarca que té intenció de reinvertir elsaconseguits almenys fins a finals de 2024.

