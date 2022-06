Justin Bieber ajorna tres concerts per salut: «La meva malaltia empitjora»

passa per moments complicats dei per això ha hagut d'ajornar els tres primers concerts de la seva gira. En concret, el cantant no actuarà a, cites que s'havien de produir aquesta mateixa setmana. El cantant canadenc va anunciar ara fa dos anys que pateix laElpromociona els dos últims disc de Bieber i també havia de passar per. El concert a la capital catalana està programat pel 25 de gener de 2023 ali, per ara, segueix previst per aquesta data. "He fet tot el possible per millorar, però la meva malaltia empitjora", ha explicat el cantant a través de xarxes socials.La malaltia de Lyme és unaque s'origina pels bacteris que transmeten lesi pot afectar la pell, el sistema nerviós, el cor, les articulacions i els músculs. Alguns dels símptomes més freqüents són la, eli la, però si no s'atura a temps pot derivar en, dolors intensos d'articulacions i de cap idel cor.

