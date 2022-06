El jutge de Barcelona no veu cap base per investigar l'empresa de Pegasus pel «Catalangate»

Més traves en la investigació dela Catalunya. El titular del jutjat 32 de Barcelona,, no té pressa i encara no ha ordenat cap de les diligències demanades ja fa setmanes per les víctimes de l'espionatge amb. També ha rebutjat l'acumulació de la causa que demanava l'advocat d'i la, i ha afirmat que "" per imputar l'empresa, desenvolupadora i comercialitzadora del programari espia Pegasus utilitzat per espiar una seixantena d'independentistes.En la interlocutòria, de 31 de maig i que es va notificar oficialment dimecres, el jutge confirma també la inhibició del jutjat 22 de Barcelona en relació a la querella interposada per Salellas. Seguint el criteri de la, que no veu arguments per agrupar la causa d'Òmnium i la CUP a la que fa anys que investiga l'espionatge d', el magistrat rebutja la petició de la defensa. Totes aquestes traves contrasten amb la velocitat que ha agafat la causa que porta l'Audiència Nacional pel cas Pegasus , que investiga l'espionatge ai diferents ministres del govern espanyol.El jutge, del jutjat central d'instrucció 4, va aixecar dimarts el secret del procediment i va citar a declarar com a testimoni el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Així mateix, ha acordat ampliar la comissió rogatòria a Israel per desplaçar-se ell mateix al país per interrogar elde l'empresa NSO. En aquest sentit, l'advocat Salellas ha traslladat un escrit al jutge de Barcelona assenyalant la manca de celeritat de la investigació i denunciant una "". "Cal remoure de forma immediata els obstacles que impedeixen la prossecució de la investigació i acordar la pràctica de diligències sol·licitades", diu l'escrit de la defensa.Òmnium ha demanat al jutge que incorpori a la querella criminal la investigació que està fent l'Audiència Nacional, i també la reparació davant la "" que denuncia que estan rebent els diferents ciutadans que han estat espiats amb el programa de Pegasus en comparació amb els afectats del govern espanyol. El president d'Òmnium,, ha criticat que, mentre a Madrid ja han obert una investigació, el Catalangate continua "encallat" als jutjats i sense cap resposta. Símptoma clar d'aquest estancament és l'arxivament provisional de la causa sobre Torrent i Maragall , que dos anys després encara no ha donat resultat.

