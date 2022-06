Shakira treu de la venda una mansió de Miami poc abans d'anunciar la ruptura amb Piqué

. Aquesta vegada,no hi està directament implicat, però indirectament sí.colombiana: a la capital catalana hi té els fills, el pare, una casa... Ara per ara, viu a Ciutat Diagonal (Esplugues de Llobregat), des que el passat dia 4 de juny anunciés que se separava de Piqué i que ell marxava a viure a un pis que té al carrer de Muntaner de Barcelona.Però tot i que Shakira té molta vida a la ciutat comtal, també té, donada la seva situació sentimental,. Una d'elles, una finca deque. Un motiu pel qual s'especula que podria ser la seva nova residència.La casa és a, a North Bay Road Drive. Té veïns com la cantant Jennifer López, el també artista Ricky Martin o l'actor Matt Damon. També és a pocs minuts de les famoses Venetian Islands i Indian Creek, on té propietats Julio Iglesias.Shakira va comprar la mansió de, construïda el, per 3 milions d'euros. Després d'una intensa reforma, la casa ara té diversos edificis, una, gimnàs, sala amb billar i, entre d'altres. I el seu valor total ha augmentat fins alsd'euros. La finca de Miami té moltes similituds amb la de: predomina el color blanc i té grans finestres i portes que proporcionen molta llum als interiors.De moment, no ha transcendit més informació sobre on serà el futur de Shakira. Si a Barcelona o a Miami, però el fet que hagi decidit fer marxa enrere en la venda de la casa dels Estats Units justament quan anuncia que se separa de Gerard Piqué, ja és tema de conversa (i d'especulacions).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor