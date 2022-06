Trànsit proposa reduir la velocitat màxima de l'AP-7 a 100 km/h al Vallès

Eli la(DGT) es plantegendels 120 km/h actuals aÉs la proposta en què treballen, segons ha avançat TV3, perSegons ha explicat, coordinador de mobilitat i seguretat viària de Trànsit, "estan alineats" amb el Ministeri de Foment per tirar la mesura endavant. "L'objectiu seria aplicar una. Havíem dit 110, però", ha explicat Llatge.Des que l'AP7 és, quan es van retirar els peatges l'1 de setembre del 2021,A més, des que es van eliminar els peatges,en aquesta autopista ha. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents en aquesta autopista que en el mateix període del 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia. Això són, una xifra que representa prop d'unEl Servei Català de Trànsit ja va plantejar la necessitat deen aquesta via la setmana passada. Reduir la velocitat podriaper encalços, provocats principalment pel fet que no es pot respectar la distància de seguretat entre vehicles.

