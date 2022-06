Mediapro aconsegueix salvar el deute de l'empresa amb un refinançament

El grupaconsegueix arribar a un acord amb els seus creditors i així refinançar el seu deute, que ara per ara se situava per sobre dels 900 milions d'euros. L'empresa que presideixaconsegueix abandonar la situació de pèrdues en la que es trobava, encara que segueix sense arribar als bons números que presentava abans de la pandèmia de coronavirus.En un comunicat, Mediapro ha informat que el pacte inclou una ampliació de capital de 620 milions d'euros amb efecte immediat, subscrit íntegrament pel seu accionista principal, Southwind Group.provocades per l'efecte de la pandèmia en l'activitat del grup i dota la companyia d'una sòlida i sanejada estructura financera", han relatat des de Mediapro.La major part d'aquest nou refinançament anirà a cobrir l'amortització d'aquest deute, que passarà a quedar-sed'euros bruts. L'import restant es destinarà a working capital del Grup. Mediapro va tancar l'any 2021 amb una facturació de 1.218 milions d'euros.

