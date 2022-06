El misteri de la desaparició de les oques del Parc Nou d'Olot

L'entrada del Parc Nou d'Olot. Foto: Martí Albesa

I les altres oques?

Les noves oques que hi ha al Parc Nou. Foto: Martí Albesa

Les oques han tornat

No es tracta d’una crònica negra, però bé s’hi podria assemblar si ho emmarquem en el context de la capital de la Garrotxa. Tampoc s’ha dut a terme una investigació policial, però pels comentaris i les sospites que la ciutat ha arrossegat durant setmanes, la situació podria assemblar-se a un capítol de Crims.Lesvan desaparèixer durant el mes d’abril. En una primera instància algú podia pensar que s’havien amagat, però. Era la primera vegada que el parc es quedava sense oques durant tant de temps. “Un dia els tècnics i conservadors del parc Nou van començar a trobar a faltar la presència de les oques. Ens vam posar en alerta. Vam fer una inspecció a les 108 hectàrees del parc”, explica el regidor de Via Pública d’Olot,A mesura que passaven les setmanes, augmentava la preocupació popular per la pèrdua d’, acostant-se al nivell de la ratafia o la coca de llardons. Eren oques, les oques del Parc Nou. I havien desaparegut.Les primeres línies de la investigació de l’Ajuntament d’Olot es van centrar en. “Es va identificar un exemplar que estava mort i els tècnics van descobrir que havia estat atacat per un altre animal”, diu Sellabona, qui també assegura que aquest va ser “el principal indici” que va fer pensar en l’atac d’com principal causa de la desaparició.Segons ha pogut saber, tot indica que l’autor de l’assassinat d’una de les oques del Parc Nou va ser. Va entrar al parc per la, a través dels camps que connecten amb el Parc Nou. De fet, segons indiquen fonts de l’Ajuntament,que a la zona es produeix l’atac d’una guilla: alguns veïns que tenen gallines a casa han explicat que alguna ocasió ja n'han patit.“És veritat que les altres oques no les hem trobat”, diu el regidor de Via Pública. I aquí és on. Tot i això, Sellabona afirma que es treballa “amb la hipòtesi de l’exemplar que vam trobar, una hipòtesi que hem anat confirmant a mesura que han passat els mesos”.Principalment, l’Ajuntament contempla que un animal va ser el responsable de la desaparició de les oques del parc, però també admeten que: “Sí que podem certificar que una va morir en l’atac, però les altres no sabem o no podem assegurar al 100% si va ser fruit d’aquest atac que van marxar o es van espantar o es va produir alguna circumstància que va fer que abandonessin el Parc Nou”.Paral·lelament a la investigació i recerca dels fets, l’Ajuntament d’Olot va iniciar els tràmits perquè el Parc Nou tornés a tenir oques i, gràcies a això,. En total sónles que ja viuen i fan viure el Parc Nou en la seva normalitat i tradició. Les ha criat la, una productora local que ha fet entrega dels exemplars a l’Ajuntament quan aquests han tingut un nivell de maduració òptim per fer vida al parc.Ara són tres, però“La nostra previsió és que els pròxims mesos arribarà algun exemplar més, per tant estarem entre els quatre o cinc exemplars”, diu Sellabona qui al mateix temps també es mostra “content” que el municipi hagi recuperat les oques i. Després de mesos, la ciutat i els olotins han recuperat part de la seva identitat.

