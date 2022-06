Detingut al Tarragonès un seguidor de l'Estat Islàmic

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional espanyola han detingut un home aper la seva presumpta participació en el delicte d’. Durant la investigació s’ha pogut constatar com el detingut s’havia "radicalitzat" i s’havia adherit "plenament" als postulats ideològics de l’organització terrorista, coneguda també com aLa investigació va començar al passat mes de gener, quan van veure que l'home animava a altres a, com ara. El detingut fins i tot va arribar a presumir del seu compromís amb l’organització terrorista, a la qual hauria fet un jurament de lleialtat.Conscient de la seva activitat terrorista, prenia diferents mesures de seguretat per evitar ser detectat. Entre d’altres, efectuava, ocupant habitatges deshabitats i aïllats dels nuclis urbans que li permetien tenir un millor control de l’exterior.Els agents van destacar el seu avançat estat dei els nombrosos antecedents penals que li constaven -havia complert pena privativa de llibertat per un delicte contra les persones-.La matinada del passat dilluns, es va posar en marxa el corresponent dispositiu policial que va acabar amb la seva detenció i l’escorcoll a l’habitatge ocupat on vivia, onque està sent analitzada pels investigadors.En el matí del dia d'avui, l'arrestat ha estat posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 3, la titular del qual ha decretat el seu

