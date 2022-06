La DGT crearà un carnet especial per conduir microcotxes elèctrics a partir de 16 anys

El ministre de l'interiorha anunciat que la Direcció General de Trànsit () crearà un. El nou permís serà de tipusi regularà aquells vehicles que assoleixin una, siguin quadricicles pesats -és a dir que(bateries a banda) o els 550 quilograms en el cas d'aquells que es destinin al transport de mercaderies- i tinguin unaAquest permís ja és en aplicació a països com França, Regne Unit, Itàlia i la veïna Portugal. Marlaska ha explicat que allà on ja està en vigor "dona bons resultats" i queEl nou, que permet els joves a partir de 15 anys conduir ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers que, en cap cas, poden superar els 50 centímetres cúbics, els 45 km/h de velocitat o els 425 quilos de pes. El carnet B1, sota el qual es tramitarà aquest nou permís per a microcotxes elèctrics, ja es contempla a la Directiva 2006/126/CE. No obstant això,Pons Seguretat Vial i Aedive, impulsores de la creació d'aquest permís, defensen que laha de ser, però per l'sí que defensen que hi hagi. Segons l'INE, aquest nou permís farà que prop d'unpuguin tenir un primer accés en el món de la conducció de la mà de la mobilitat elèctrica.A més a més, aquests microcotxes elèctrics afegiran un element més de seguretat respecte als vehicles de categoria M, els habituals per al transport de persones: tindran, les conegudes com a ROPS.

