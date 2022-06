L'exparella de Piqué explicarà els detalls de la relació amb ell en una sèrie sobre la seva vida

Qui és Nuria Tomás?

des de possibles infidelitats fins a una possible relació oberta. A més a més, també estan fent declaracions persones que han format o formen part de la vida del futbolista i la cantant.Una d’elles és Núria Tomás, qui va ser parella de Gerard Piqué abans d’estar amb Shakira. L’empresària i actriu acaba d’anunciar que estrenarà una docusèrie sobre la seva vida en què parlarà dels seus aprenentatges, les seves experiències i també la seva vida privada i relacions amoroses. La sèrie es podrà veure online i serà de pagament."A més a més, també confessa que la seva relació amb Gerard Piqué, als 21 anys, li va canviar la vida. “Sempre dic que part de la meva innocència es va quedar allà. I aquí vaig començar a ser una altra”. Sigui com sigui, l’empresària sempre ha assegurat que el futbolista és una bona persona i que no té cap problema amb ell:Núria Tomàs es defineix a ella mateixa amb quatre paraules: dona, mare, empresària i actriu. Nascuda a Barcelona fa 35 anys, és filla dels propietarisuna de les empreses d’embotits més conegudes de l’Estat.Actualment,A més a més, com hem comentat, està començant un nou projecte: una docusèrie centrada en les seves experiències. Pel que fa a la seva vida sentimental, va estar sortint amb Gerard Piqué durant un temps, fins al 2010, quan ell va iniciar la seva relació amb Shakira.

