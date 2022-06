«Coets i plomes», el fenomen que explica l'augment descontrolat del preu del combustible

Llum, gas, benzina, dièsel... Elestàfins fa poc inimaginables. I entre totes les fonts afectades, es troba la gasolina, afectada també per la guerra a Ucraïna, per bé que el seu cost ja venia batent rècords abans que s'iniciés l'atac rus.Més enllà de les mesures preses per reduir el cost d'omplir el dipòsit -entre les quals destaca la-, una bona mesura passa per analitzar bé on es pot omplir el dipòsit de forma més barata -o menys cara- abans d'engegar el motor. Tot i això, fins i tot les benzineres més barates tenen els preus disparats.L'augment ha estat tan descontrolat que serà complicat que el preu dels combustibles tornin a establir-se com abans d'esclatar la crisi de l'energia. Es tracta del fenomen, segons la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC). En què consisteix?El concepte "" fa referència a ladels preus, tal com passa amb el combustible, i "" perquè després, simulant l'efecte d'una ploma quan cau a terra, molt lentament. El problema, però, és que, ja que el cost del combustible només va a l'alça des de fa uns mesos.

