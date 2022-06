Els sindicats exigeixen moviments a Cambray si vol evitar més mobilitzacions al setembre

Seguiment a la baixa

Els docents han posat punt i final aquest dijous a-dues d'elles parcials- a les escoles i instituts. Aho han fet amb una manifestació poc nombrosa, que certifica que el seguiment de les protestes ha anat a la baixa. La primera vega, al març, va tenir un seguiment del 33% mentre que la d'avui, segons dades del Departament d'Educació, ha estat del 3,44%. A la capital catalana, la marxa ha començat a la plaça Universitat i s'ha desplaçat fins a la plaça de Sant Jaume entre consignes per revertir les retallades i exigir la dimissió del conseller,Les vagues d'aquest curs -si no hi ha imprevistos- acaben avui, però els docents han llançat una advertència:per part del Departament si no volen que la conflictivitat continuï al setembre. Per això han reclamat a Educació que s'avingui a negociar i han situat laprevi a les retallades per a primària i secundària el curs vinent com a requisit imprescindible. Si no hi ha cap "gran moviment" ni noves propostes, asseguren quea partir del curs vinent.I què hi diu Educació? El Departament insisteix quesindicals però que en d'altres casos -com la reducció d'una hora lectiva- hi ha limitacions tècniques i pressupostàries. La secretària de Transformació Educativa,, ha dit als sindicats que hi haurà noves propostes. De fet, una de les crítiques del Departament és que els treballadors no s'han assegut a la taula en bona part de les darreres reunions. En declaracions a TV3, Mora ha retret als sindicats que amenacin amb vagues el curs vinent. "Les retallades no es poden revertir totes ara mateix", ha dit.Una de les reivindicacions dels sindicats, a banda de la reversió de les retallades, la millora deo la, és també l'anul·lació de l'al 5 de setembre. "És inamovible", ha dit Mora. El conseller Cambray va assegurar dimecres al Parlament que hi hauriaa les escoles per a la jornada intensiva de setembre, i va reiterar que l'avançament del curs és una "bona mesura" per als alumnes.Eldel sector educatiu públic és del 3,44%, segons les dades comunicades a les 12 pel 78,62% dels centres al Departament d’Educació. Estan convocats a la vaga d’aquest dijous el personal docent i laboral dels centres públics. Les dades reflecteixen el percentatge de totes les persones que han comunicat a l’equip directiu del centre educatiu que durant la jornada exerciran el seu dret de vaga. Es registra per poder-ho reflectir en les seves nòmines.On hi ha hagut més seguiment ha estat al, amb un 7,92%. Al Baix Llobregat s’ha registrat un 4,91%, i a Barcelona Comarques, un 4,76%. En l’extrem contrari, a la Catalunya central s’ha comunicat un seguiment de l’1,46%, i a Girona, de l’1,5%.

