Algèria trenca les operacions comercials amb Espanya

A partir d'aquest dijous 9 de junya Algèria, tal com ha anunciat l'Associació Professional de Bancs i Entitats Financeres (Abef) aquest dimecres a última hora de la nit. L'Abef s'encarrega de traslladar les notificacions als bancs i actua d'intermediària rebent les ordres del Ministeri de Finances algerià. La informació que ha remès, però, no estableix cap mena d'excepció per al tema de les transaccions i, per tant,, inclòs el de l'energia.En una entrevista a Onda Cero, la vicepresidenta tercera del govern espanyol,, ha dit, no obstant això, que "de gas a l'Estat", ara per ara, "", i s'ha mostrat "confiada" que la relació comercial entre ambdós països en aquesta matèria continuarà funcionant com fins ara. De fet, Espanya i Algèria tenen un contracte de subministrament de gas fins al 2032. I segons el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació,, el govern d'Algèria ha donatcom a soci i subministrador "fiable", tant en matèria de gas com deMalgrat tot,. Aquest mateix dijous la Comissió Europea ha anunciat queals desacords".Alguns experts apunten que la ruptura de les relacions comercials podria ser una, ara que Naturgy i l'empresa estatal algeriana, Sonatrach, negocien el nou preu pels pròxims 3 anys.La ruptura de les relacions comercials arriba després que Algèria anunciés lapel seu "injustificable" gir sobre el Sàhara Occidental. Una decisió que Europa ha qualificat d'"" i, per la qual,. Eric Mamer, portaveu en cap de la Comissió Europea, ha recordat que "Algèria és un soci important per la Unió Europea" al Mediterrani i a més a més, és "". Mamer també ha dit que no han rebut cap mena d'explicació per part d'Algèria i que s'han "trobat", directament, amb aquest anunci. Els serveis de l'executiu treballen, ara perdel tractat en diferents àrees, com ara el comerç.La decisió presa per les autoritats algerianes es va comunicar només unes hores després del debat celebrat al Congrés dels Diputats aquest dimecres. En el debat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia de parlar sobre les conseqüències que el seu gir respecte al Sàhara ha generat en les relacions amb Alger. Durant la seva intervenció, Sánchez ha omès qualsevol referència a Algèria, país que a la tarda feia un pas més en la ruptura de relacions amb Espanya. En aquesta línia, Teresa Ribera, ha afirmat que l'executiu "lamenta" la decisió d'Algèria de suspendre el tractat d'amistat i veïnatge signat pels dos països el 2002, i". Amb tot, ha dit que confia que "amb el temps, i buscant punts de trobada, puguem superar aquesta situació".Les autoritats algerianes recriminen a les espanyoles la campanya empresa per a tractar d'argumentar un gir polític que, segons han esgrimit, suposa una "" de la qual continua sent. En aquest sentit, Alger enlletgeix el suport de l'executiu espanyol a una" com és l'autonomia plantejada des de Rabat, que planteja una política colonial de "fets consumats" mitjançant "arguments fal·laços", segons el comunicat recollit per l'agència de notícies oficial APS.

