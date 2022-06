Efectes del Brexit: els britànics residents a la UE no podran votar a les eleccions municipals

Més efectes del Brexit El(TJUE) ha conclòs aquest dijous que els britànics residents a la(UE) abans delja han perdut la ciutadania europea i, per tant,on viuen. No podran, per tant, votar a les properes eleccions municipals.En una sentència publicada avui, el TJUE apunta que els britànics que ja residien al bloc comunitari abans de la sortida del Regne Unit ", ni, més concretament, del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals del seu estat membre de residència".El tribunal amb seu aargumenta que elja és un tercer estat, cosa que no permet als britànics conservar l'estatut de ciutadà de la Unió. La sentència del TJUE respon a una demanda d'una britànica resident aque va ser suprimida del cens de lesdesprés del Brexit.La demandant va argumentar que ellaper una norma que deixa sense dret a vot al país als nacionals que fa més de 15 anys que viuen fora.

