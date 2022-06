​Comença el compte enrere per al Benvinguts a Pagès

Continuïtat tot l’any

Ja ha començat el compte enrere per a Benvinguts a Pagès La Festa amb l'obertura de les inscripcions perquè els pagesos, allotjaments rurals i activitats complementàries que ho desitgin s’ inscriguin a través de la pàgina web benvingutsapages.cat La gran festa de la pagesia catalana tornarà els diesamb una nova edició del cap de setmana dea les explotacions agroalimentàries de Catalunya.de manera gratuïta a Benvinguts a Pagès La Festa.L’experiència, que promou descobrir l’origen dels productes que es consumeixen cada dia, fomenta el consum responsable i fa més propera la relació entre productors i productores i el gran públic, s’ha convertit en tot un referent a Catalunya. En l’edició de l’any passat més de 32.000 persones van recórrer Catalunya a través d’una oferta de 600 agents entre pagesos i pageses, allotjaments rurals, restaurants de cuina de proximitat i activitats complementàries.téamb una oferta estable d’un centenar de visites de pagament a les explotacions agroalimentàries de Catalunya. A través del projecte Benvinguts a Pagès Tot l’Any pagesos i pageses tenen l’oportunitat de generar activitat durant els 365 dies de l’any amb unes visites molt completes que asseguren una experiència personalitzada que més enllà de divulgar l’origen d’allò que mengem incorpora tastos de productes.Laincorpora tota la informació on es pot consultar l’oferta de visites per territoris o bé per productes.

