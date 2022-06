Detingut per segon cop el metge d'Interior acusat d'abusos a agents dels Mossos

Elshan detingut aquest dijous per segon cop el metge delacusat d'a diverses agents de la policia catalana. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat, l'home ha estat arrestat per la gravetat dels fets que va denunciar la cinquena víctima. La denúncia es va presentar a finals de la setmana passada i l'instructor dels Mossos, valorant els fets, ha ordenat novament la seva detenció. El metge està suspès de sou i feina des de fa un mes, segons han confirmat fonts d'Interior.A dia d'avui hi haper part d'aquest metge, que ja va ser detingut el 20 de maig pels abusos denunciats per una tercera dona. Abans, ja hi havia hagut dues denúncies, al març de 2020 i al febrer de 2022.En la sessió de control de dimecres, el conseller d'Interior,, va condemnar els fets i va detallar les mesures adoptades pel Departament en el darrer any. Es va oferir assistència legal a les víctimes un cop es va tenir coneixement dels fets i es va obrir un primer expedient a l'abusat. Mesos més tard, se'l va suspendre de sou i feina. Interior va acomiadar-lo preventivament el 9 de maig d'aquest any. Diversos grups parlamentaris han demanat la compareixença del conseller per donar explicacions per aquests fets.El febrer del 2022, una segona agent va presentar una segona denúncia per un abús sexual per part del mateix metge, uns fets que es remunten també a l'any 2019, però que la víctima no va verbalitzar fins a finals del 2021. Donada la reiteració de casos, el mes de maig es va fer efectiu un segon expedient disciplinari amb la suspensió de sou i feina del presumpte agressor. En ambdós casos, les víctimes denuncien que durant molts mesosper part de laEl passat divendres 20 de maig es va tenir coneixement d'un tercer cas d'abús sexual, per uns fets també de l'any 2019 que la víctima no havia denunciat. Un cop presentada la denúncia, es va procedir a la detenció del presumpte autor dels fets, que va quedar amb llibertat amb càrrecs amb una ai una pena ambque oscil·laria entre els 4 i els 10 anys per la gravetat dels fets comesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor