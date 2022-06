Uns lladres roben violentament un rellotge de 800.000 euros del canell d'un turista a Barcelona

d'un objecte de gran valor en ple carrer de Barcelona. Un turista va denunciar aquest dimarts al migdia que li havien robat d'una estrebada un rellotge de la. Segons ha avançat El Periódico, els fets s'haurien produït al carrer Lledó de Barcelona, molt a prop de la zona cèntrica de la, a Ciutat Vella. El turista, de la qual la seva procedència no ha estat revelada, va explicar als Mossos d'Esquadra que va ser assaltat per diverses persones.Segons el seu relat, va ser atacat en grup "i li van arrencar de manera violenta el rellotge del canell". Després, van fugir corrents, en una actuació similar a la de diversos robatoris amb violència que. Els Mossos encara no han pogut identificar ningú ni s'ha produït cap detenció.La policia catalana intenta combatre aquests robatoris amb violència, que es produeixen en grup o manada, amb una unitat especialitzada a saber identificar els lladres i les seves conductes, per tal d'd'aquesta magnitud en ple centre de Barcelona.

