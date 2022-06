La Generalitat salta a TikTok

. Des d'aquesta mateixa setmana, el Govern ja té un perfil propi a la xarxa social, des d'on intentarà tenir una relació directa amb els joves del país. Segons ha detallat el, l'objectiu del compte és "connectar" amb el públici "millorar" l'acompanyament, l'atenció i la comunicació amb la ciutadania en un context cada cop més digital.El nou compte ja es pot seguir des del perfili representa el primer compte institucional a nivell de governs de l'Estat. Cap altra administració d'aquestes característiques compta amb un usuari de TikTok. A tot l'estat espanyol només hi trobem perfils institucionals d'aquest calibre amb la, tots dos molt criticats.Vicepresidència ha destacat que a TikTok l'ús de l'etiqueta, que agrupa els continguts en català,. Tiktok s'afegeix, així, a altres xarxes socials com Instagram, Twitter, Facebook o Telegram, on la Generalitat acumula més de 520.000 seguidors.Tot i això, no és el primer cop que la Generalitat apareix a TikTok. Un servei del Departament de Drets Socials,, v a protagonitzar la primera campanya per difondre a la xarxa social TikTok i a la plataforma de streaming Twitch per arribar al públic adolescent. La campanya explicava la funció d'aquest servei públic d'atenció telefònica gratuït que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals.

