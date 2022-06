Educació diu als sindicats que hi haurà propostes si tornen a la negociació

Recollida de dades sobre el projecte lingüístic

La secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació,, ha respost als sindicats que hi haurà noves propostes si tornen a les meses sectorials i es pugui negociar en aquest context. En declaracions a TV3, ha retret als sindicats que han parlat sempre de crisi a crisi i que des del febreren gairebé cap mesa sectorial. Ha retret també que parlin d'un inici de curs sense normalitat "perquè les condicions laborals no es poden revertir totes ara mateix" i els ha reclamat que permetin aquest inici de cursHa afegit queMora ha defensat que des de l'inici de la criside retallades i altres mesures i ha afegit que les que no es poden acollir ara per un tema pressupostari estan calendaritzades. Ha afegit que els centres coneixeran les plantilles abans de marxar de vacances i per això ha defensat que el professorat "pot començar a treballar".D'altra banda, i com ja va assegurar aquest dimecres el conseller, ha dit que es treballa perquè tots els centres tinguin el monitoratge de tardes necessari al setembre. Ha afegit que si en algun centre o municipi es detecta algun problema es treballarà per solucionar-ho. Ha reconegut que han rebut propostes d'alguns territoris per no fer la jornada intensiva però ha afirmat que no ho contemplen.Sobre el català, ha explicat que gairebé tots els centres han recollit les dades de l'enquesta sobre elc que es va enviar la setmanada passada dins d'unes instruccions arran de la sentència del 25% de castellà. Ara, els centres que no han contestat a tot que sí, amb l'acompanyament de la inspecció.En tot cas, ha insistit quetant pel decret llei aprovat la setmana passada com per la llei que va tirar endavant aquest dimecres el Parlament. Ara, el gabinet jurídic està estudiant què passa amb aquells centres que tenien sentències individualitzades d'aplicació del 25%.

