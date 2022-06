Després d'un cap de setmana ple de voràgines, polèmiques, aglomeracions, molts concerts i diverses cancel·lacions,que promet fer les delícies dels amants de la música a Barcelona.El certamen reprèn aquest dijous la seva programació alamb tres jornades en què actuaran bandes com, tornarà. A més, repetiran després del seu pas el cap de setmana anteriorLes cancel·lacions, però, tornen a ser notícia. El Primavera Sound ha anunciat que els artistesno podran ser al festival "per imprevistos d'última hora", i que s'incorporen per a aquest segon cap de setmana Hurray for the Riff Raff, Mura Massa, Chet Faker i Ferran Palau.Tot i això, la jornada de dijous estarà presidida pels esperats concerts dels caps de cartell, un dia en quèoferiran la seva cinquena actuació en aquesta edició del festival i comptarà amb clàssics del indie comPer la seva banda,, que després de la cancel·lació del cap de setmana anterior seran els grans protagonistes de la jornada de divendres, un dia en què també actuaran Lorde, Brittany Howard, MIA, The Jesus and Mary Chain, Run the Jewels i The Smile, el projecte dels integrants deLa jornada deals escenaris del grup mallorquí Antònia Font en una jornada que tindrà Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs i Phoenix, a més de la segona actuació al festival de Tame Impala i Jorja Smith.