Una actriu espanyola revela que una xarxa de prostitució va intentar reclutar-la quan tenia 19 anys

L'actriu Adriana Ugarte, coneguda per diversos papers en sèries i pel·lícules com La señora, El tiempo entre costuras o Palmeras en la nieve, va revelar que una xarxa de prostitució va intentar reclutar-la al metro de Madrid quan ella estudiava a la universitat. En una entrevista al programa humorístic La Noche D, presentat per Eva Soriano, l'actriu de 37 anys va participar amb altres actors en un episodi dedicat al món de la interpretació. Hi van participar altres personalitats com Rubén Cortada i Dani Guzmán.



Encara que ella s'hi va negar des d'un principi, Ugarte va explicar dimarts a la nit que diverses companyes seves en l'època universitària van participar d'aquesta xarxa de prostitució.

Ella mateixa va reconèixer que un cop li va passar aquest fet, que el considera anecdòtic, va decidir investigar. Els fets es resumeixen així: quanestudiava a Madrid els estudis de Filologia Anglesa. En un trajecte al metro de la capital espanyola, una dona jove es va posar a parlar amb ella. "Em passa molt, això, em poso a parlar amb gent que no conec.i era molt maca", va relatar l'actriu. És en aquesta situació on la desconeguda va començar a fer-li preguntes incòmodes."Va voler saber quina edad tenia,En el moment que li vaig dir que no tenia parella, em va dir que coneixia un noi molt maco i que li encantaria sopar una vegada a la setmana i que anéssim de casa rural uns tres dies", va dir. Ugarte va confessar que "no sabia que se li estava proposant" fins que li va explicar tot als seus pares i li van relatar que allò era prostitució de luxe., va admetre.Encara que la situació es va quedar en una anècdota per a Ugarte, va decidir investigar una mica més i va descobrir que diverses companyes seves de la universitat es prostituïen d'aquesta manera per aconseguir articles de luxe.en universitàries és més comuna de la que ens pensem", va lamentar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor