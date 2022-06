Yolanda Díaz repesca Xavier Domènech com a assessor del seu projecte polític

Vincle sòlid amb els comuns i relació complexa amb Podem

"Esgotat políticament i personalment". Així va argumentarel 4 de setembre del 2018 per què, de la nit al dia, va decidir deixar el càrrec de diputat al Parlament, i el lideratge dels comuns i Podem . No se n'ha penedit en aquests quatre anys, en els quals ha tornat a impartir classes a la universitat, ha participat com a analista a mitjans, escriu assajos i s'ha implicat en la creació del think tank Sobiranies, però lluny ja de la primera línia de la política. Ara, però, ha estatqui, com a encarregada de refer l'espai a l'esquerra del PSOE sota la marca Sumar , ha volgut repescar l'arquitecte dels comuns com a assessor d'un projecte complex que passa per reconciliar tota la diàspora de Podem.Tal com ha pogut confirmar, la vicepresidenta del govern espanyol ha configurat un comitè polític amb una dotzena de membres que complementa amb aportacions puntuals de figures com Domènech, que continuarà circumscrit a l'àmbit acadèmic. Del nucli dur sí que en forma part un altre dirigent català significatiu de l'espai: l'eurodiputat. El nom del dirigent d'ICV s'ha de llegir en clau de futur, ja que fa temps que en l'òrbita dels comuns advoquen perquè assumeixi un rol rellevant de cara al nou cicle electoral.Amb el pes català d'aquest comitè polític, Díaz té ben afermats els vincles amb l'espai dels comuns liderat per, la seva peça imprescindible a Catalunya, i compta amb-exdiputat d'ICV- com a cap de gabinet. Dirigents com, president d'Unides Podem al Congrés,no està directament en el pinyol del projecte de Díaz, però hi està "vinculat en espais de debat" de caràcter més informal.En les darreres entrevistes concedides a mitjans, Díaz ha citat en diverses ocasions el nom de Domènech. "Com sempre, amb brillantor, acostuma a encertar", deia en una entrevista a La Vanguardia arran de les reflexions de l'exlíder dels comuns sobre com, davant d'un nou ordre mundial, es mantenen vigents principis del passat. "El tinc en una gran estima intel·lectual", afegia. La invocació del nom de Domènechja en l'espai dels comuns, que després del seu adeu va haver d'encarar un conflicte intern que va desembocar amb la sortida de dirigents comi de la branca anticapitalista. Això va tenir conseqüències en la confecció de llistes enfrontades del mateix espai en punts clau a les municipals del 2019.Quatre anys després, és Díaz qui repesca Domènech i reivindica el seu pòsit intel·lectual. El projecte defensat per l'historiador com a impulsor dels comuns era el de bastir unacapaç de tenir força aglutinadora a l'esquerra, justament el que intenta ara Díaz a Espanya, amb grans dificultats per les reticències internes i per la necessitat de remuntar electoralment.En els darrers mesos, Díaz ha mantingut un parell de trobades iamb Domènech a l'entorn de qüestions programàtiques. Per exemple, l'impuls d'un new deal, com Domènech defensava a finals del 2017, o, més a nivell procedimental, com encarar el procés d'Escolta que té previst la dirigent per donar a conèixer la plataforma Sumar. El llançament serà el 8 de juliol a Madrid.La vicepresidenta espanyola, que rellevaràa la candidatura a les estatals, té al seu voltant un pinyol català que li garanteix unamb. Però té encara per davant el complex repte de pacificar la relació amb Podem a escala estatal i pactar la convivència de cara a la candidatura a les eleccions. Per ara, Díaz ha recosit la relació amb Més País -comandat per- i Més Madrid -que mantenen discrepàncies entre les dues-, IU i Compromís. Falta, principalment,, que no vol que es menystingui la seva marca i el seu capital, i que ha manifestat públicament diferències amb el perfil moderat que atribueixen a Díaz en qüestions com la, l'enviament d'armes ao com es va negociar la. La configuració de la candidatura a Andalusia, farcida de polèmica per la no inclusió formal de Podem per haver apurat els tràmits, va ser un reflex de la batalla que es lliura a Madrid.Pel que fa als comuns, que des del primer moment s'han alineat amb la dirigent, en ells diposita Díaz la seva confiança per articular un discurs de proposta sobre Catalunya que, per ara, no ha desenvolupat més enllà de la reiterada aposta pel diàleg. De moment, s'ha dedicat principalment a posar el focus en l', fent bandera de la, de l'increment deli de la presència clau d'Unides Podem per marcar l'agenda del govern deamb polítiques d'esquerres. El seu procés d'Escolta es centrarà en ampliar contactes amb sectors professionals i grups d'influència que complementin les complicitats que ja té amb les esferes sindicals. No només busca seduir l'esquerra del PSOE sinó els votants socialistes conscient que, segons el CIS del mes maig, un 11% la prefereixen a ella de presidenta i la puntuen amb un 6,27, la mateixa nota que Sánchez.En canvi, Díaz ha esquivat entrar en detall sobre laembarrancada entre la Moncloa i la Generalitat o sobre l'exigència de l'independentisme perquè s'actuï de forma contundent i amb dimissions per depurar responsabilitats pel Catalangate. El seu equip sap, però, que serà una carpeta que haurà d'afrontar, però que sostenen que ho vol fer en base a un discurs madur i quan les circumstàncies ho requereixin. La percepció és que, a hores d'ara, elno és a l'eix central de la política espanyola. La seva consigna és, si no és necessari, no sacsejar el vesper.

