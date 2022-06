Aragonès manté la «confiança» en Rufián i dona per tancada la polèmica sobre Puigdemont

Vull matisar aquest titular tret de context.



Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa 5 anys que la indepèndencia de Catalunya es va proclamar per un tuit.



La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda.



Sento si no m'he sabut explicar. https://t.co/NHaP69HuMM — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 8, 2022

El president de la Generalitat,, prometia aquest dimecres "una correcció" per les declaracions del portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats,, en què qualificava de "tarat" l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont . La correcció ha arribat aquest mateix dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio. Aragonès ha tornat aamb les paraules del diputat, no obstant això, ha volgut deixar clara la seva: "Ens equivoquem si jutguem tota una tasca política per unes declaracions determinades", ha dit. Pel que fa al futur de Junts dins del Govern -la ponència política, avançada per NacióDigital , obre la porta a sortir-ne-, el president ha confiat que els socis preservaran l'estabilitat.Rufián, en una entrevista al Planta Baixa de TV3 aquest dimecres al migdia, va afirmar: "Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat.". Ricard Ustrell, presentador del programa, va reaccionar ràpidament a les paraules de Rufián: "", li va suggerir. "No, no, ja està, un plaer", va concloure.També ràpida va ser la reacció d'Aragonès, que va assegurar que "discrepava" de les polèmiques declaracions de Rufián i que. El mateix Rufián rectificava a Twitter poc després. "Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa 5 anys que la independència de Catalunya es va proclamar per un tuit. La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda.", va manifestar. Més tard, demanava explícitament"perdó" a Puigdemont.Amb tot, aquest dijous el president de la Generalitat ha assegurat que "tots els diputats d'ERC tenen el meu suport i el del partit", inclòs Rufián. Però aquesta és laRufián. Fa dues setmanes, va retreure al portaveu de Podem i dels comuns, Jaume Asens, les seves visites a Waterloo . I el 15 de març va provocar un altre incendi per. Amb tot, Rufián s'ha convertit en un personatge incòmode tant pels socis de Govern com pel seu mateix partit. Les polèmiques declaracions del diputat republicà xoquen, fins i tot, amb l'estratègia de concòrdia de la seva formació, quelcom que s'ha convertit en undel qual no se'n coneix, encara, solució.En aquest sentit, Aragonès ha dit que "" i ell "no" vol "contribuir als retrets".Pel president de la Generalitat, "s'ha de posar el país per davant" i per això, amb les declaracions d'aquest dijous i d'ahir dimecres al Parlament,

