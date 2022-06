Caos de trànsit a l'AP-7 per l'incendi d'un camió a Barberà del Vallès

Camió incendiat a l’AP-7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. @transitap7 #PlantaBaixaTV3 pic.twitter.com/zezTPlI0Ar — Marc Güell i Masramon (@marcguell) June 9, 2022

🔴 Per un accident amb un camió incendiat a l'AP-7 a Barberà del Vallès hi ha només 2 carrils oberts a la calçada sentit nord i retencions des del Papiol.



⚫ L'autopista en sentit sud continua tallada i es registren retencions des de Mollet.#SCT #accident pic.twitter.com/ewLyDwGXgk — Trànsit (@transit) June 9, 2022

Seguim amb les tasques de neteja de la taca de gasoil provocada per l'accident del camió a l'AP-7. Hi som amb 3 dotacions i la feina s'allargarà encara un parell d'hores — Bombers (@bomberscat) June 9, 2022

Més imatges de l'accident greu a l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès sentit Tarragona amb un camió implicat que hi està cremant. pic.twitter.com/6TM8aGAWOv — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) June 9, 2022

Matí caòtic a l'AP-7 per l'incendi d'un camió cisterna a l'alçada de, que ha provocat cues quilòmetriques en ambdós sentits de la via, segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat. Podeu consultar l'estat del trànsit en directe, en aquest enllaç. El cos d'emergències ha activat sis dotacions. El foc ja està apagat i. A hores d'ara, hi ha19 quilòmetres de retencions des de la Roca i 10 quilòmetres més al Papiol direcció Girona.La incidència afecta també lades de Molins en direcció a Martorell i l'enllaç amb l', així com lades de Sant Cugat, on també hi ha s'hi han detectat cues.de l'accident de l'AP-7, unes feines que es preveu que s'allarguin fins les onze del matí o quarts de dotze.

