​La gran oportunitat per rehabilitar habitatges a la Metròpolis Barcelona

Els dèficits dels habitatges metropolitans

Oportunitat clau per rehabilitar pisos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Foto: Victor Arias

Ajuts de fins al 100% de les actuacions

Els propietaris en situació de vulnerabilitat econòmica podran arribar a percebre el 100% de l'import dels treballs

Com sol·licitat els ajuts?

També es pot anar presencialment a la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge

Pedagogia entre les comunitats

Els habitatges causen elde gasos d'efecte hivernacle. En una situació d'–i d'escalada de preus de l'energia- és prioritari fer una aposta per l'. En aquest context, el Consorci Metropolità de l'Habitatge preveu rehabilitarfins al 2026 amb una dotació deprovinents dels fons europeus Next Generation. Es tracta, asseguren, de la gran oportunitat per posar el dia els habitatges de més de quaranta anys, el 70% del total a l'àrea metropolitana de Barcelona.L'any 1981 es van introduir els primers criteris de qualitat arquitectònica i eficiència en la construcció d'habitatges. Actualment, dels 607.756 habitatges que hi ha a la corona metropolitana –els 35 municipis que envolten Barcelona-, elsón anteriors a aquesta data. D'aquesta manera, hi ha un total deamb una probable obsolescència física per antiguitat i manca de conservació.A més, les tècniques utilitzades a l'època –aïllaments pobres, ventilació deficient- són causa d’un mal comportament energètic significatiu. “La pandèmia ha fet encara més evident la necessitat d’actualitzar les prestacions del parc metropolità d’habitatges, especialment per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica”, explica, vicepresident executiu de l' Àrea Metropolitana de Barcelona El plans de l'AMB passen per actuar en un total de 50.000 pisos en una dècada. Una fita que ara es podrà accelerar gràcies a la inversió de. Es preveu actuaren 13.650 habitatges i beneficiar un total de 35.000 persones.Els objectius de la convocatòria d'ajuts impliquen garantir un nivell òptim de rehabilitació que millori les condicions de vida; incrementar l'estalvi energètic i la disminució d'emissions; així com la dinamització de l'economia i la millora de la cohesió social.El percentatge de subvenció dependrà de l'estalvi energètic aconseguit. Per exemple, si l'estalvi se situa entre el 30 i el 45%, es pot arribar a pagar el 40% de l'actuació. Per millores energètiques de fins al 60%, la subvenció és d'un 65% mentre que si se supera aquest llindar, el Consorci Metropolità de l'Habitatge arriba a aportar el, amb un màxim de. A més, els propietaris en situació de vulnerabilitat econòmica podran arribar a percebre el 100% de l'import dels treballs.Aquests barems també s'apliquen a obres de d'accessibilitat sempre que el conjunt de l'actuació permeti una millora del 30% de l'eficiència energètica. En aquest sentit,, director Consorci Metropolità Habitatge, admet que les condicions són molt favorables, fins i tot, per a comunitats que només volguessin instal·lar un ascensor. “La subvenció aplicable a l'estalvi energètic ja surt molt a compte en aquests casos”, assenyala.A banda dels treballs de rehabilitació, la convocatòria preveu ajuts per a obres d’eficiència energètica en interiors d’habitatges, que poden arribar fins al 40% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. A més, es preveuen ajuts per subvencionar la redacció del llibre de l’edifici, la inspecció tècnica d'edificis (ITE) i la redacció de projectes. Les subvencions inclouen l'IVA i no computen a la declaració de renda.Tots aquests condicionants suposen, segons l'AMB, que es tracti d'una convocatòria amb un. “És la de major capacitat que mai hem tingut i això beneficia tothom”, assenyala Artímez. En aquest sentit, assenyala que ara el problema no serà poder afrontar la despesa: “S'han posat a l'abast dels propietaris, també aquells en situació de vulnerabilitat, els instruments per fer-ho”.La injecció dels fons europeus ha de permetre millorar significativament les condicions de confort d'unes llars on viuen unes, al mateix temps, que es generen. Tanmateix, per tal que sigui possible, ha de comptar amb l'acord i l'aportació dels propietaris.El director del Consorci Metropolità de l'Habitatge reconeix la importància de fer pedagogia per assolir el màxim consens entre les comunitats. En aquest sentit, s'enviaranpersonalitzades a tots els habitatges que potencialment es poden acollir al programa. També es treballa amb els ajuntaments per organitzar equips porta a porta que expliquin l'oportunitat que suposa.