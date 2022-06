Les deu millors ciutats del món per casar-se (i una és catalana)

sempre implica molts preparatius i un d'ells és triar el lloc. És poc habitual anar més enllà d'on es viu pels alts costos que pot representar tant per als protagonistes com per als seus familiars, però malgrat això un estudi de DCJewellery ha revelat els millors llocs del món per casar-se i un d'ells és aI no sorprèn gaire: ési ho ha fet en sisena posició amb una puntuació de 6,4. Entre els aspectes que es valoren hi ha el cost mitjà d'un hotel de, el nombre d'hotels de 5 estrelles, el nombre de cerques a Goodurant l'any passat, la temperatura mitjana i el nombre d'anys que fa que elés legal.La primera posició del rànquing és per Ciutat de Mèxic, amb una valoració de 7,3 punts. Abans de Barcelona hi ha(7,2), a Sud-àfrica,(7,1) i(6,8), ambdós a(6,5). Ja per sota de la capital catalana hi ha(6,3),(6,1),Aires (6) i(5,9).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor