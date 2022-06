Creen un fàrmac que acaba amb el càncer de còlon de tots els pacients d'un estudi

Avanç que pot ser històric en curar el. El fàrmacaconsegueix acabar en sis mesos amb la malaltia en el cas de 18 pacients que s'han sotmès a l'estudi. Després d'aquest període, el càncer havia desaparegut i ha estat impossible de detectar a través d'exàmens físics, endoscòpies, escanejos i ressonàncies magnètiques.L'estudi es va publicar el passat diumenge a la revista científica New England Journal of Medicine i ha estat liderat per un equip delde Nova York. El fàrmac es va administrar durant sis mesos en un interval de cada tres setmanes i va costar uns 11.000 dòlars per dosi.En un inici, els pacients van participar en l'acom una alternativa als tractaments més durs, com lao la. Malgrat això, pensaven que de tota manera s'hi haurien d'acabar sotmetent, però gràcies a l'efectivitat del medicament no ha estat necessari. S'han curat.A més, durant el tractament cap dels pacients va patir cap complicació greu de. Si bé això pot donar-se perquè la mostra de 18 persones és molt petita, no és massa freqüent que ingerir medicaments com el Dostarlimab pugui causar problemes greus de salut. De fet, només un de cada cinc pacients tenen unaa aquest tipus de fàrmacs.

