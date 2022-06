Europa prohibirà la venda de cotxes de gasolina i dièsel el 2035

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres la proposta de posar, cinc anys abans del que estava previst. Amb 264 vots a favor, 328 en contra i 10 abstencions, els eurodiputats han rebutjat l'esmena que va presentar el Partit Popular perquè aquest objectiu del 100% de reducció d'emissions passés al 90% per a aquest exercici.La portaveu del PP al Parlament Europeu,, va advertir aquest dimarts, en el debat del ple de l'Eurocambra, que si s'exigeixen als empresaris, autònoms, treballadors i famílies mesures que no puguin assumir, "i la nostra economia perdrà competitivitat i es deslocalitzarà".l'any passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que, entre els seus objectius, recollia que la data per deixar de vendre automòbils i vehicles comercials de combustió (també híbrids) era el 2040.Ara, els ministres de Medi Ambient hauran de decidir la seva posició sobre aquests objectius a finals d'aquest mes abans d'iniciar les negociacions amb el l'Eurocambra. S'espera que la llei definitiva s'aprovi

