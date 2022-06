Via lliure al topall del gas: la factura de la llum serà, per fi, més barata

Altres notícies que et poden interessar

l'que permet queposin unLa mesura sol·licitada pels dos països de la península Ibèrica permetrà abaratir, finalment, el preu de la llum que bat rècords des de fa gairebé un any."La mesura temporal aprovada avui permetrà a Espanya i Portugal, que s'han vist durament colpejats per l'augment delsa conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna", ha assegurat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager.El topall aprovat aquest dimecres durarà dotze mesos i permetrà, ja que estan condicionats. El mecanisme, excepcional, es va aprovar per la Unió Europea en considerar que Portugal i Espanya són "illes energètiques" i, per tant, no trenca les normes europees.​​​​​

