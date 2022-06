La Generalitat enforteix la diplomàcia: agenda intensa a Washington i nou front a l'Àsia

Contactes rellevants a Washington

L'amenaça judicial

Elva posar una atenció especial en desarticular l'catalana amb l'aplicació de l'article 155. La diplomàcia catalana en els mesos més intensos del procés va ser una via d'aigua que l'Estat no va poder frenar , i la repressió posterior ha estat intensa en aquest àmbit. Ho demostren les diverses causes judicials i comptables, que continuen ben vives i afecten alguns dels responsables i exalts càrrecs del, como l'exsecretari general del Diplocat, entre d'altres. Cinc anys després, la conselleria que lideravol recuperar terreny i ha intensificat l'acció exterior amb. "Volem fer acció exterior perquè hi tenim dret", apunten veus del Departament.Aquest segon semestre la conselleria reforçarà la xarxa de delegacions a l'exterior : ara. El Govern va aprovar al maig la creació de noves delegacions, que a poc a poc van avançant. Una de les regions que es vol reforçar és l'Àfrica. La nova delegació alestarà liderada per, amb experiència a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Alsina hi viatja la setmana vinent per abordar qüestions sobre cooperació i conèixer els tràmits per establir la seu física de l'"ambaixada" catalana a. També a l'Àfrica, es crearà una delegació a) per reforçar la presència a l'Àfrica Meridional. Al nord,per cobrir elL'Àsia, però, és una les regions on Catalunya reforçarà significativament la seva presència estratègica. El Govern crearà abans que acabi l'any una delegació al, amb seu a, i una altra a, amb seu a. Seran les dues primeres "ambaixades" a la regió, en dos països econòmicament rellevants per a Catalunya, i no es descarta ampliar-les. Fonts d'Exteriors assenyalen que. Més enllà d'aquesta regió, el Govern també obrirà una delegació a-encara s'ha de triar el nou delegat, per concurs públic- i s'ha d'aprovar també la creació de la delegació al, de cara a principis de l'any vinent.El Govern també incrementarà les oficines. Se n'obrirà una a, que dependrà de la delegació al sud-est d'Europa, amb seu a. La Generalitat vol tenir "relacions estretes" amb el nou govern del país, format pel liberals, la socialdemocràcia i l'esquerra. Alsina va ser a la capital d'per assistir a la presa de possessió del nou govern la setmana passada. Altambé s'hi obrirà una nova oficina, que dependrà de la delegació dels, que abraça també el. A finals de maig, Alsina va entrevistar-se ambarran del. També es va reunir amb el president de l'. La tercera oficina nova serà a, que dependrà de la delegació delUna de les delegacions del govern és als Estats Units, amb seu a Washington. En els darrers dies, el diari Abc ha posat al punt de mira la tasca del seu delegat,, que en els últims sis mesos s'ha reunit amb equips de legisladors influents. Un d'ells, el gabinet del senador demòcrata, president de la. "Fem la nostra feina, estem en comunicació amb tothom", assenyala Sala en declaracions a. Més enllà de qüestions polítiques, bona part de la tasca és sectorial. Catalunya té un conveni amb-també amb- per tractar aspectes d'interès comú com l'o laHi ha hagut reunions en els darrers mesos amb legisladors, i n'hi haurà més aquest mes de juny.Els delegats, però, també són representants del Govern a l'exterior i, per això, entre les carpetes que s'aborden en les reunions s'incloude la Generalitat o la situació política catalana. En aquest sentit, hi ha reunions i es treballen acords per qüestions relacionades amb l'economia, la cultura o la cooperació, però tambéde Catalunya i les. En les darreres setmanes, una de les carpetes que ha estat sobre la taula és la del Catalangate. Al maig, Alsina es va reunir amb el ministre de Ciberseguretat del Quebec,, i les dues delegacions van acordar treballar conjuntament per crear legislació que eviti casos com el de. L'espionatge a independentistes també s'ha tractat en reunions alsi elsen les darreres setmanes.En el cas concret de Washington, hi hasobre l'àmbit internacional, integrades per legisladors interessats en política exterior i les relacions internacionals. "Ells també parlen amb tothom. Quan hi ha notícies importants se'ls informa i, si ho consideren, fan preguntes per saber el posicionament del Govern", explica Sala. A finals de l'any passat, Alsina va ser als Estats Units i es va reunir amb membres d'aquestes comissions per abordar l'actualitat catalana, les relacions amb l'Estat o la taula de diàleg . De tota manera, Sala reconeix que l'interès pel procés català -en hores baixes des de fa uns anys- ha disminuït. "i també depèn de la resta d'actualitat. Quan passen coses com el Catalangate, Catalunya torna al punt de mira. Hi ha alts i baixos", diu el delegat.L'acció exterior s'intensifica però la repressió no cessa. Exteriors va ser un dels àmbits que més va mirar de frenar l'Estat arran del procés i això es tradueix en diverses causes judicials i comptables obertes cinc anys després. Els protagonistes del relat exterior del Govern en els moments àlgids del procés -i altres càrrecs de la conselleria- estan immersos en-aquests procediments estan aturats perquè s'investiguen els mateixos fets en dos jutjats diferents- i també en dues causes al Tribunal de Comptes per la despesa en diplomàcia, que es considera. Per ara, i malgrat quea la feina de la Generalitat a l'estranger, l'acció exterior es continua reforçant.

