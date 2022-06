Algèria suspèn el tractat d'amistat amb Espanya pel gir «injustificat» sobre el Sàhara Occidental

El president d'Algèria,ha anunciat lafa gairebé dues dècades -el 8 d'octubre del 2002- com a represàlia pel seusobre el Sàhara Occidental."Les autoritats espanyoles han emprès una campanya per justificar la posició que han adoptat sobre el Sàhara Occidental, unacom a poder administrador del territori que pesen sobre el Regne d'Espanya", detallen les autoritats algerianes en un comunicat.En aquest sentit, Algèria considera lleig el suport de l'executiu de Pedro Sánchez a unacom és l'aEn aquest sentit, aquesta autonomia planteja una política colonial de "fets consumats" mitjançant "arguments fal·laços", segons el comunicat recollit per l'agència APS.El passat 19 de març, el govern algerià ja va criticar la "segona traïció històrica" d'Espanya al Sàhara després que l'executiu espanyol canviés de postura. "Finalment, el Marroc ha obtingut el que volia d'Espanya", va apuntar en el seu moment el diplomàtic algerià

