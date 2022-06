Alerta per possibles inundacions en sis comarques

Tarda de tempestes i inundacions en diverses comarques catalanes. De fet, Protecció Civil ja ha activat la: el Berguedà, el Bages, el Moianès, Osona, el Vallès Oriental i la Selva.Les autoritats demanen a la ciutadania d'aquestes zonesen la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. En determinats municipis ja s'hi han produït els primers xàfecs. A Muntanyola hi han caigut més de 10 litres per metre quadrat en només 10 minuts, mentre altres localitats com La Quar, Perafita o Organyà han registrat pluges deEl Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que el temporal, tot i que "de mica en mica perden intensitat". Tot i això, continuen sent localment moderats i en les properes hores es podrien reactivar.

