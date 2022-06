Pau Gasol rep la Creu de Sant Jordi: «Soc una persona molt afortunada»

No existeix jugador de bàsquet català més important en tota la història del país., una de les distincions més destacades que pot atorgar la Generalitat de Catalunya. El president del Govern,, ha presidit aquest acte solemne en honor a l'esportista de, que rep la Creu en recomanació de la consellera de Cultura,gràcies als èxits esportius de Gasol, a més de la seva tasca social en impartir valors als més petits a través de l'esport, la salut i la nutrició. "Em considero una persona molt afortunada", ha admès, emocionat.L'exjugador de bàsquet, que l'any passat va retirar-se després d'una carrera immensament prolífica -tant a Catalunya com als Estats Units, jugant a l-, ha fet un repàs dels seus orígens, al voltant de la seva família i dels seus germans. "Vull tenir unper incentivar l'esport i la cultura", ha afirmat Gasol, un reconegut amant de qualsevol esdeveniment cultural., treballa en col·laboració amb diverses entitats mèdiques, pediàtriques i culturals, a més de la Gasol Foundation, que ell mateix va crear.Això si, ha admès haver viscut una bona carrera, però ha reconegut que volia crear "coses que tinguessin un impacte important", basada a ajudar, en els valors del benestar i, sobretot, en les seves tasques al costat dels infants. "Mai he oblidat aquesta passió per la medicina i per ajudar als altres", ha explicat, sobre. "Us animo a tots a treballar junts pel benestar de les nostres comunitats, sobretot dels més petits", ha finalitzat Gasol.Aragones ha destacat el paper de l'exjugador de Sant Boi i de la seva immensa personalitat per ser ambaixador global "de l'esport, d'un món millor i de drets".de Catalunya atorgar aquest distintiu a Pau Gasol [...] Ha estat una alegria immensa per a moltes persones que l'han pogut veure jugant a les pistes", ha explicat el president del Govern.A més, ha recordat que Gasol és "un dels millors esportistes de la història de Catalunya" i "un referent esportiu per a generacions de catalans"., ha elogiat de manera significativa la figura de l'exjugador de bàsquet català, destacant el seu exemple: "És [Pau Gasol] tan important la seva exemplaritat, que amb la seva actitud i bon fer transmeten valors positius per a les noves generacions i els infants". "L'esport ha estat sempre una bona carta de presentació de Catalunya arreu del món. Per això, també, és un acte de país", ha destacat la consellera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor