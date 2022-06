Telefónica permetrà a tota la plantilla treballar quatre dies a la setmana cobrant menys

ha decidit ampliar la possibilitat de fer unade 32 hores, és a dir de quatre dies, a canvi d'una reducció de. L'empresa de telecomunicacions estava duent a terme una prova pilot de reducció de jornada des de l'octubre, que ha conclòs amb resultats satisfactoris.Actualment hi haacollides a aquesta jornada setmanal flexible bonificada que treballen de dilluns a dijous, fent 5,5 hores menys a la setmana. En aquest cas, l'empresa bonifica un 20% delde les 5,5 hores que es deixen de fer. "En lloc de resumir el 100% del salari, es redueix el 80%. Es tracta d'una mica menys d'un 12% menys de retribució fixa", aclareixLa prova pilot s'allargarà fins al 31 de desembre d'aquest any i es donarà l'oportunitat de seguir als que s'hi ha acollit i s'obrirà un període d'adscripció per aquelles persones que s'hi vulguin sumar a partir de l'1 de setembre. Segons informa el, "hi ha un límit d'adscripció al 10% de plantilla de cada unitat".Així doncs, Telefónica pretén ampliar la mesura –ja no com a pilot- a partir de l'1 de gener del 2023. A finals d'any, s'obrirà un altredurant el qual els sindicats pressionaran perquè l'empresa millori la, que ara mateix és d'un 12% menys de sou.

