​El Temps de Vi torna a la Rambla Principal de Vilanova

⏳ Compte enrere per la fira #tempsdevi2022 🍷. Del 10 al 12 de juny, Temps de Vi torna a #Vng amb propostes musicals, gastronòmiques i culturals.

👉 A https://t.co/DhmKHzadkZ trobaràs la programació.

😉 No t'ho perdis!#VilanovaTurisme#VisitVilanova#VilanovailaGeltrú pic.twitter.com/ziONHWMunm — VilanovaTurisme (@VilanovaTurisme) June 7, 2022

Els tastos del Temps de Vi

Música al Temps de Vi

Els tastos en vaixell, una de les estrelles del Temps de Vi. Foto: Temps de Vi

Torna l’Escape Room de la DO Catalunya

Amb el bon temps arriba el Temps de Vi . Un certamen deque enguany recupera lacom a escenari, després de dos anys de celebracions atípiques a conseqüència de la crisi sanitària.El Temps de Vi, dela la capital del, tornarà a celebrar-se al seu espai natural i amb totes les activitats que han fet d’aquesta una de les fires vinícoles més populars gràcies a les seves propostes musicals, sopars maridats i als tradicionals tastos en vaixell. Una proposta molt característica d'una fira que sempre ha mirat cap ali que ha apostat any rere any, no només per difondre la, sinó per relacionar-la amb la gastronomia i la cultura locals.Entre els tastos d’aquesta edició destaca elen homenatge al gastrònom i compositor musical, un concert gastronòmic on el menjar i el beure acompanyaran la música del desaparegut artista vilanoví, interpretada per. Serà diumenge 12 a les 12.00 al Restaurant La Fitorra.Pel que fa als maridatges gastronòmics, un altre dels elements característics de Temps de Vi, dissabte serà el torn de maridar pa i vi de la mà de. Serà al seu obrador, Espiga d’Or, i en dos horaris de tarda, a les 18h i a les 19h.I enguany tornen també els tastos estrella de Temps de Vi, els. Hi ha diferents propostes i horaris durant els tres dies de la fira. Els participants podran gaudir d’un tast al vaixell de vins de reconegudes marques com ara Torelló o Avgvstvs i, un cop finalitzat el tast, sortida d’una hora mar endins.Enguany tornen també els concerts a la Rambla de Vilanova , un altre dels elements destacats de Temps de Vi. De nou, dos escenaris per omplir de música la fira de dalt a baix.La proposta musical d’aquest any arrenca divendres a les 18h a l’escenari 2 de la mà de Swing Gats. El relleu l’agafen el Domingus a l’escenari 1 a les 20h, per tornar després a l’escenari 2, a les 22h, i tancar la jornada amb Swing Engine.L’oferta musical de dissabte arrenca a les 12h de la mà de This Traccion Band, que aniran recorrent tota la Rambla per animar la fira de bon matí. A la tarda, tornen els concerts als escenaris. A les 18h, a l’escenari 1, Amaiah; a les 20h, a l’escenari 2, Cool Cat Combo; i tanca la nit, a les 22h a l’escenari 1, D-Covers.Diumenge serà de nou una marxin band l’encarregada d’aixecar l’ànim als primers visitants a la fira. En aquest cas serà Zebrass Band, que repetiran a la tarda, però ja a l’escenari 2, a les 18h. Els encarregats de posar el punt final a la carta musical d’enguany seran Djangolé, que actuaran a l’escenari 1 a les 20h.Després de la bona acollida que va tenir en la seva estrena en la darrera edició presencial de Temps de Vi, l’organització de la fira recupera aquesta activitat organitzada en col·laboració amb la. Unlligat al vi i a la història de l’escenari on transcorre, el Museu Romàntic Can Papiol.

