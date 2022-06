La T-Mobilitat incorpora la T-16: 18 municipis s'integren a la targeta

Lade la primera corona metropolitana. Des del nou centre T-Mobilitat de l’Hospitalet de Llobregat, Pere Torres, director general de l'ATM, ha explicat que les noves altes ja s’expediran amb el format Mobilitat i que a partir del juliol es farà el mateix amb les substitucions de títols, perduts, fets malbé o robats.Entre l’estiu i la tardor es farà laamb l’objectiu que a principis de l’any vinent desapareguin les targetes magnètiques. Torres també ha anunciat que per millorar la seguretat, a partir d’ara els títols que s’enviïn a casa dels nous usuaris no estaran validats i caldrà rebre un pin per fer-ho.Amb la incorporació de la T-16,ha destacat que es compliran els terminis per tal que tots els títols integrats-6- estiguin disponibles a la primera corona abans de l’estiu. Pel que fa a les xifres, l’ATM ha anunciat que aquest dimecres es va superar la barrera de les 200.000 altes a la T-Mobilitat i que es van fer 192.843 validacions durant la jornada, més que doblant lesque es van registrar en la primera setmana de funcionament després de les vacances de Nadal."Anem en la bona línia., ha assenyalat. Pel que fa a terminis, ha dit que es compliran els terminis marcats i que a finals d’any els títols integrats estaran a disposició del conjunt de l’ATM i que en el segon semestre de l’any vinent es produeixi “l’apagada magnètica”.

