El Govern activa el procés per elaborar els pressupostos de 2023

El conseller d'Economia,, ha activat la maquinària per començar a preparar elsde l'any 2023. "Avui he signat l'ordre d'elaboració dels pressupostos de l'any vinent", ha anunciat el conseller al Parlament. El contextprovocada per la, juntament amb unaaproximada del 8% i un model de finançament caducat des de 2014, fan més necessaris uns nous comptes per a 2023. Lescomençaran en les properes setmanes i l'únic grup amb qui Giró no s'asseurà a parlar és Vox. "Confio en lade tots els grups i que sabran estar a l'alçada", ha dit el conseller.Giró ha ressaltat la importancia d'uns nous pressupostos, que el Govern vol que s'aprovin a finals d'any i que entrin en vigor a partir de l'any vinent, com ha passat amb els comptes de 2022. El conseller ha alertat dels riscos de prorrogar els pressupostos d'enguany, perquè en un context d'alta inflació implicarien d'entrada una "" per fer el que s'està fent ara. "Les perspectives econòmiques són molt negatives i això determinarà els ingressos de la Generalitat", ha dit Giró, per això insistit en la importància d'uns nous comptes abans d'acabar l'any. A dia d'avui, encara es desconeixen les bestretes -se sabran a finals de juliol- i tampoc les regles fiscals.Les negociacions començaran en les propers setmanes i Giró vol parlar amb tots els grups menys Vox. En els darrers pressupostos es va prioritzar la CUP, finalment sense èxit. En aquest cas, i amb un visible distanciament entre cupaires i Govern, Giró no ha concretat quina serà la primera porta que trucarà. En una entrevista a NacióDigital d'aquest cap setmana, el diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa,, ja s'allunyava d'una possible negociació per als comptes. "Estem fora del marc d'aprovar els pressupostos", va dir. Els anticapitalistes fan una "impugnació" del rumb de la legislatura i també de tot allò que se'n derivi, inclosos els pressupostos.

