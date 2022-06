Com et pots contagiar de sarna i per què no és tan fàcil agafar-la?

Per què torna la sarna?

Les autoritats sanitàries ja compten fins a 28 brots a la capital catalana d'aquesta malaltia infecciosa provocada per uns àcars parasitaris anomenats sarcoptes scabiei. Encara que la situació no és ni de bon tros alarmant, diversos responsables epidemiològics de l'i d'hospitals de la capital, com l'Hospital del Mar,Ara bé, contagiar-se de sarna no és tan fàcil.És difícil i el seu contagi no es produeix al mateix nivell que el coronavirus o que els altres virus. En primer lloc, la sarna no ho és, és un paràsit. Per a poder agafar-lo es requereix d'un contacte constant en una zona afectada -per exemple, un teixit, una superfície o un objecte en contacte amb la pell, com un sofà- o per transmissió sexual. La sarna no s'agafa així com així.Una picor molt forta que s'agreuja per la nit, l'aparició de granellades amb bonys que contenen escames o petites ampolles, i petites corbes inserides a la pell provocades pels àcars. I és que la sarna és provocada per uns paràsits que s'allotgen sota la pell entre el derma i l'epidermis fent coves i cavernes.per aquest mateix motiu.La metgessa adjunta del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar,, va admetre a Betevé que des de l'aixecament de restriccions a la capital catalana han detectat un augment de casos de sarna que "s'allarguen en un període llarg de temps". Aquesta malaltia de la pelli, segons ha apuntat Martín, els pacients "comencen a oferir resistència als medicaments i pomades utilitzats fins ara". Això suposa una preocupació mèdica, va afirmar.

