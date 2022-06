Preocupació mèdica a Barcelona pels brots de sarna

No és cap llegenda urbana ni una exageració.ha detectat fins a-és a dir, com a mínim, dues persones contagiades- des que va començar l'any 2022, una dada que ja suposa tots els casos detectats només el 2019 i supera, amb escreix, les de 2018.: el 2021 es van detectar fins a 39 brots, una xifra que es pot veure superada per la inèrcia d'aquest any.En declaracions a Betevé, la metgessa adjunta del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar,, ha admès que des de l'aixecament de restriccions a la capital catalana han detectat un augment de casos de sarna que "s'allarguen en un període llarg de temps". Aquesta malaltia de la pelli, segons ha apuntat Martín, els pacients "comencen a oferir resistència als medicaments i pomades utilitzats fins ara". Això suposa una preocupació mèdica, ha afirmat.Una picor molt forta que s'agreuja per la nit, l'aparició de granellades amb bonys que contenen escames o petites ampolles, i petites corbes inserides a la pell provocades pels àcars. I és que la sarna és provocada per uns paràsits anomenats sarcoptes scabiei que s'allotgen sota la pell entre el derma i l'epidermis fent coves i cavernes.per aquest mateix motiu.cap del Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat a la cadena pública de la capital catalana que curar la sarna "és més complicat" del que sembla. Abans d'iniciar el tractament amb cremes o antibiòtics, cal eliminar aquests àcars de les robes, les superfícies o les zones infectades. Però compte,es requereix d'un contacte constant en una zona afectada o per transmissió sexual.

