La nova estació d'autobusos de Lleida tindrà 28 andanes i sistema intel·ligent

La novadetindrà 28 andanes, control i gestió intel·ligent i uns 12.000 metres quadrats, entre andanes i estacionament (9.600 m2), vestíbul (1.300 m2), sales tècniques i lavabos. El projecte, que s'ha presentat aquest dimarts, es licitarà a la tardor i, després de 22 mesos d'obres, serà una realitat al 2025.El pressupost del projecte és ded'euros, el 80% dels quals es finançaran amb fons europeus. El 20% restant anirà a càrrec de lamentre que las'encarrega de l'adquisició i cessió dels terrenys. Hi haurà una entrada i sortida única pels autobusos per Príncep de Viana mentre que els usuaris podran accedir per l'entrada principal a la plaça Ramon Berenguer o per Comptes d'Urgell.La presentació del projecte s'ha fet aquest dimarts al matí davant dels DOCS. L'alcalde de Lleida,, ha destacat que la ciutadania podrà accedir i conèixer aquest "bé patrimonial" per a molts desconegut i ha celebrat que el projecte permetrà dotar Lleida d'una estació d'autobusos més gran i amb més centralitat urbana, a tocar de l'estació de tren, "com es fa a les principals ciutats europees".El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,, també ha destacat que el projecte recupera "un patrimoni històric de la ciutat com són els DOCS" i que l'objectiu és "no només recuperar-los sinó també "dotar-los de funcionalitat". Postius ha explicat que la nova estació d'autobusos serà per fi una realitat després de molts anys de negociacions i aquesta és una primera passa del que ha de ser el pla de l'estació. "Quan vam arribar al govern municipal ens vam trobar una estació d'autobusos –l'actual- en un estat ruïnós i ara l'hem convertit en baixador a l'espera que els veïns decideixen a quins usos volen destinar l'espai", ha afegit.Per la seva banda, el secretari de Territori i Mobilitat,, ha assegurat que amb aquesta obra, la Generalitat demostra que una de les seves prioritats és potenciar el transport públic. "Cal una mobilitat eficient per a la ciutadania i per lluitar contra el", ha dit.A més, ha destacat que el projecte dotarà Lleida d'una infraestructura molt important i que la nova estació d'autobusos serà una de les estacions "més modernes de Catalunya". Gavín ha afegit que la nova estació comptarà amb un sistemaque "identificarà l'autobús quan entri i li dirà a quina andana ha d'anar depenent de si és hora punta o no, per exemple". Gavín ha avançat que la nova estació d'autobusos oferirà més de 45 rutes, tant interterritorials, com estatals i algunes internacionals.Finalment, el subdirector general de Programació i Execució de la Generalitat,, ha destacat que d'entre els 40 milions de pressupost, 1 s'haurà d'invertir en demolir antics magatzems i sitges de l'antiga Meta, que no estan protegits, per poder aprofitar tot l'espai.Malavia ha concretat que el projecte mantindrà la volta catalana existent, tot i que els pilars originals, dels quals només se'n conserven el 10% s'hauran de reposar. D'altres pilars s'hauran de suprimir per permetre els girs dels autobusos, ha dit. "Serà la millor estació d'autobusos de Catalunya", ha assegurat i ha apuntat que l'obra preveu un mirador a la part de dalt tot i que encara no s'ha decidit a què es destinarà. De moment, la nova estació d'autobusos no preveu bar ni restaurant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor